Родители ошеломлены: новорожденная девочка "стала мальчиком" из-за ошибки

Молодая пара разозлилась из-за того, что их дочь стала "юридически мальчиком" после того, как в ее свидетельстве о рождении ошибочно указали неправильный пол.

Об этом сообщает Daily Record.

Юэн Мюррей и Грейс Бингем говорят, что они не смогли исправить ошибку в документах пятинедельной Лайлы, несмотря на то, что связались с государственными органами регистрации. Ошибка произошла, когда новоиспеченные родители пошли регистрировать рождение Лайлы в Саттон-ин-Эшфилдском отделе регистрации в Великобритании.

20-летняя Грейс сказала: "Это ужас, это уничтожило меня. Я непрерывно плакала, это не то, чего вы когда-нибудь ожидали".

21-летний Юэн добавил, что единственным предложенным решением было сделать отметку внизу сертификата: "Мужчина заменен женщиной". Впрочем, это выглядит как трансгендерный ребенок.

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С тех пор супруги безрезультатно пытались связаться с регистрационными службами Ноттингемшира и Главным регистрационным управлением. Юэн сказал: "Сейчас наша пятинедельная дочь, согласно государственным документам, является мужского пола. Мы должны были зарегистрировать ее у врачей и для получения детской помощи как мальчика. Система уже подвела ее, а ей всего пять недель от рождения. Это было опустошительно, она наш первый ребенок. Неприемлемо, что у нее будет свидетельство о рождении мужчины до конца своей жизни. Это будет не очень хорошо, когда она подаст заявление на получение паспорта, выйдет замуж или устроится на работу".

Грейс добавила: "У меня нет сына, у меня есть дочь. Я не чувствую, что с нами обращались справедливо. Я чувствую, что это было скрыто под ковром. Я не остановлюсь, пока в ее свидетельстве о рождении не будет записан пол".

Напомним, беременная умерла во время родов, а когда ожила, то обнаружила, что родила тройню. Она пострадала в результате редкого, но часто смертельного осложнения во время родов.

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