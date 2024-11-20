Батьки приголомшені: новонароджена дівчинка "стала хлопчиком" через помилку

Молода пара розлютилася через те, що їхня донька стала "юридично хлопчиком" після того, як у її свідоцтві про народження помилково вказали неправильну стать.

Про це повідомляє Daily Record.

Юен Мюррей і Грейс Бінгем кажуть, що вони не змогли виправити помилку в документах п'ятитижневої Лайли, попри те, що зв'язалися з державними органами реєстрації. Помилка сталася, коли новоспечені батьки пішли реєструвати народження Лайли в Саттон-ін-Ешфілдському відділі реєстрації у Великій Британії.

20-річна Грейс сказала: "Це жахіття, це знищило мене. Я безперервно плакала, це не те, чого ви коли-небудь очікували".

21-річний Юен додав, що єдиним запропонованим рішенням було зробити позначку внизу сертифіката: "Чоловік замінений на жінку". Втім, це має вигляд ніби трансгендерна дитина.

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Відтоді подружжя безрезультатно намагалося зв'язатися з реєстраційними службами Ноттінгемширу та Головним реєстраційним управлінням. Юен сказав: "Наразі наша п'ятитижнева донька, згідно з державними документами, є чоловічої статі. Ми повинні були зареєструвати її у лікарів і для отримання дитячої допомоги як хлопчика. Система вже підвела її, а їй лише п'ять тижнів від народження. Це було спустошливо, вона наша перша дитина. Неприйнятно, що вона матиме свідоцтво про народження чоловіка до кінця свого життя. Це буде не дуже добре, коли вона подасть заяву на отримання паспорта, вийде заміж або влаштується на роботу".

Грейс додала: "У мене немає сина, у мене є дочка. Я не відчуваю, що з нами поводилися справедливо. Я відчуваю, що це було приховано під килимом. Я не зупинюся, поки в її свідоцтві про народження не буде записана стать".

Нагадаємо, вагітна померла під час пологів, а коли ожила, то виявила, що народила трійню. Вона постраждала внаслідок рідкісного, але часто смертельного ускладнення під час пологів.

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