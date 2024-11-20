На ТОТ росіяни "полюють" на талановитих українських дітей: деталі від ЦНС

На тимчасово окупованих територіях росіяни "полюють" на нашу "перспективну" малечу. Так, ворог намагається вивезти максимальну кількість українських дітей, яких вони вважають талановитими.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Імперія роками живиться мізками підкорених народів, саме тому перше що вчиняє кремль на захоплених землях – це викачка матеріальних та інтелектуальних ресурсів", – наголосили у відомстві.

Не винятком є ситуація на ТОТ

Як зазначається, кремлівські окупаційні адміністрації формують списки дітей, які мають досягнення в галузі музики, мистецтва та спорту. Надалі планується вивести цих дітей до профільних інтернатів на території РФ, обіцяючи переваги над однолітками з ТОТ.

"Зауважимо, що у Росії спорт приречений, як й будь-які мистецькі ініціативи. Російська культура є зброєю Кремля й не є конкурентною у вільному світі. Спортсмени РФ перебувають в ізоляції. Тому закликаємо батьків не дати росіянам знищити майбутнє своїх обдарованих дітей", – підсумували у ЦНС.

Нагадаємо, російським військовому систематично видавали наркотичні засоби. Йдеться про наркотичний засіб – промедол.

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