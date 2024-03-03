Псевдовибори на ТОТ: РФ посилює присутність карателів

Окупаційна влада отримала завдання знешкодити підпілля на тимчасово окупованих територіях до проведення так званих виборів президента РФ.

З наближенням запланованих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України, які збирається провести російська влада за допомогою колабораціоністів, фіксується прибуття до населених пунктів нових загонів російських каральних органів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

РФ посилює силові структури на ТОТ загонами поліції та росгвардії, які працюватимуть під кураторством ФСБ. Повідомляється, що відомство поставило перед силовиками головне завдання – знайти підпілля, щоб запобігти зриванню процесу проведення "виборів" президента РФ.

"Центр національного спротиву закликає громадян України не брати участь у пропагандистській постановці Кремля під назвою вибори", – йдеться у повідомленні.

Також Центр національного спротиву застерігає, що кожен колаборант, який допомагатиме окупаційній "владі", понесе відповідальність за свої дії.

Нагадаємо, окупанти намагаються підвищити явку виборців на ТОТ. Для цього усі росіяни, які знаходяться на окупованих територіях і не беруть участі у бойових діях, будуть голосувати на "виборах" президента РФ по місцю знаходження.

Читайте також провідні новини дня: