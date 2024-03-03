Псевдовыборы на ВОТ: РФ усиливает присутствие карателей

Оккупационные власти получили задачу обезвредить подполье на временно оккупированных территориях до проведения так называемых выборов президента РФ.

С приближением запланированных "выборов" на временно оккупированных территориях Украины, которые собираются провести российские власти с помощью коллаборационистов, фиксируется прибытие в населенные пункты новых отрядов российских карательных органов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

РФ усиливает силовые структуры на ВОТ отрядами полиции и росгвардии, которые будут работать под кураторством ФСБ. Сообщается, что ведомство поставило перед силовиками главную задачу – найти подполье, чтобы предотвратить срыв процесса проведения "выборов" президента РФ.

"Центр национального сопротивления призывает граждан Украины не участвовать в пропагандистской постановке Кремля под названием выборы", – говорится в сообщении.

Также Центр национального сопротивления предостерегает, что каждый коллаборант, который будет помогать оккупационным "властям", понесет ответственность за свои действия.

Напомним, оккупанты пытаются повысить явку избирателей на ВОТ. Для этого все россияне, находящиеся на оккупированных территориях и не участвующие в боевых действиях, будут голосовать на "выборах" президента РФ по месту нахождения.

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