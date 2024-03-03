Забарний допоміг "Борнмуту" перемогти аутсайдера АПЛ і перервати тривалу безвиграшну серію (відео)

Українець відіграв повний матч у складі "вишень" проти "Бернлі".

"Борнмут" українського захисника Іллі Забарного на виїзді обіграв "Бернлі" в матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Терф Мур" у Бернлі завершився з рахунком 0:2 .

Перший гол у цій зустрічі було забито на 13-й хвилині – відзначився Джастін Клюйверт.

Наприкінці гри "вишні" остаточно зняли питання щодо переможця – на 88-й хвилині точного удару завдав Антуан Семеніо.

Зазначимо, що Забарний вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі весь матч.

Огляд матчу "Бернлі" – "Борнмут"

Таким чином, "Борнмут" перервав свою семиматчеву серію без перемог в АПЛ. До цього підопічні Андоні Іраоли вигравали ще в грудні минулого року в домашньому поєдинку проти "Фулгема" (3:0).

Після цього матчу "Борнмут" (31 очко) посідає 13-те місце у турнірній таблиці АПЛ. "Бернлі" (13 пунктів) перебуває на передостанній, 19-й позиції.

У наступному турі англійського чемпіонату "Борнмут" 9 березня прийме "Шеффілд Юнайтед". Днем пізніше підопічні Венсана Компані на виїзді зіграють проти "Вест Гема".

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