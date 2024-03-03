Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: де дивитися і ставки букмекерів на топматч АПЛ

У неділю, 3 березня, "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед" зійдуться в матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Етіхад" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 17:30 за київським часом.

"Городяни" (59 очок) посідають друге місце в АПЛ. Команда Хосепа Гвардіоли на 4 бали відстає від лідера "Ліверпуля", але провела на один матч меншеш.

"Червоні дияволи" розташовуються на шостій позиції у чемпіонаті Англії, маючи у своєму активі 44 залікові пункти.

Додамо, що минулого туру "небесно-блакитні" на виїзді обіграли "Борнмут" українського оборонця Іллі Забарного з рахунком 1:0, тоді як МЮ вдома програв "Фулгему" (1:2).

Де дивитися матч Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед

На території України матч "Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед

Абсолютним фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають "Манчестер Сіті". Перемога чинного чемпіона Англії оцінюється коефіцієнтом 1,33. Нічия – 6,70. Виграш підопічних Еріка тен Гага – 9,80.

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