Девушка-россиянка Джонни Деппа заговорила о свадьбе и похвасталась кольцом: "Я обручена"

Она также намекнула, что планирует детей с актером.

Избранница голливудского актера и музыканта Джонни Деппа, которая является россиянкой, заговорила о свадьбе.

В частности, об изменении статуса в личной жизни Юлия Власова рассказала в своем Instagram. Она отметила, что в этом году ей дважды делали предложение. Во второй раз россиянка уже ответила бойфренду "да". По ее словам, она сейчас обручена. Власова также похвасталась роскошным кольцом на безымянном пальце.

"В этом году дважды делали предложение. Я обручена", — написала россиянка.

Девушка Джонни Деппа намекнула на свадьбу

Более того, Юлия Власова заявляет, что вместе с возлюбленным уже планирует рождение детей и вскоре, мол, это произойдет: "Планируем, скоро".

Девушка Джонни Деппа заговорила о детях

Имени жениха россиянка не называет. Однако в Сети сразу предположили, что речь идет об актере Джонни Деппе, которому с лета приписывают роман с Власовой. Сам артист не комментирует слухи о новых отношениях. А вот россиянка однажды опубликовала фото с Деппом, которое фанаты назвали "слишком интимным", но впоследствии его удалила, заверив, что со звездой Голливуда она просто дружит.

Напомним, что недавно украинская певица Александра Зарицкая заинтриговала изменениями в личной жизни. Солистка группы KAZKA намекнула на замужество.

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