На Марсі знайшли ознаки життя: що кажуть вчені

Марсохід NASA Perseverance зробив важливе відкриття, виявивши у кратері Єзеро органічні молекули.

Про це повідомило видання Space.

Ці сполуки, основою яких є вуглець, викликали нову хвилю дискусій у науковій спільноті. Деякі вчені припускають, що це може свідчити про можливе існування життя на Червоній планеті в минулому або навіть зараз.

Органічні молекули виявили за допомогою інструмента SHERLOC, який використовує ультрафіолетову люмінесценцію та раманівську спектроскопію. Ці методи дозволяють аналізувати молекулярну структуру та виявляти потенційно органічні речовини. Проте, як зазначає Кен Фарлі з NASA, існує ризик хибнопозитивних результатів.

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Кратер Єзеро, де знайшли ці молекули, мільярди років тому містив озеро, що створювало сприятливі умови для мікробного життя. Попри суворі умови на Марсі, деякі ароматичні сполуки змогли зберегтися.

Нещодавно опубліковане дослідження висунуло альтернативне пояснення сигналам, які були виявлені марсоходом Perseverance. Вчені припустили, що молекули, які раніше могли свідчити про наявність органічних сполук, насправді можуть походити від неорганічних речовин. Зокрема, сигнали могли бути спричинені іонами цезію в дефектах фосфату і силікату, що збереглися від стародавніх потоків магми.

Єва Шиллер, співавторка цього дослідження та експерт з Массачусетського технологічного інституту, зазначає, що різні хімічні сполуки можуть мати схожі характеристики, що ускладнює правильну інтерпретацію даних, отриманих марсоходом. Ароматичні молекули, які часто зустрічаються в біологічних сполуках, таких як амінокислоти та пігменти, є важливим індикатором для вчених. Проте, на думку Шиллер, їхнє виявлення не є прямим доказом біологічного походження.

Для точнішого аналізу таких неоднозначних результатів, на її думку, необхідно доставити зразки гірських порід з Марсу на Землю. Однак, Фарлі і Шеллер вважають, що навіть якщо на червоній планеті будуть виявлені органічні молекули, це ще не означає, що на Марсі колись існувало життя. Ті ж молекули можуть утворюватися й у результаті не біологічних процесів.

Нагадаємо, перші дослідження ґрунту з темного боку Місяця розкрили нові факти.

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