Обстрел Днепра баллистикой: есть пострадавшие

Утром 21 ноября россияне атаковали Днепр.

Об этом написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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По данным ОВА, в результате обстрела поврежден центр реабилитации для людей с инвалидностью. Там частично разрушена котельная, выбиты несколько десятков окон.

Также зафиксированы разрушения в гаражном кооперативе, возник пожар.

Кроме того, повреждено промышленное предприятие. А еще – два частных дома, в одном из которых возник пожар.

"Пострадали, предварительно, два человека. 57-летнему мужчине помощь оказали на месте. 42-летняя женщина – госпитализирована", – отметил Лысак.

На местах работают коммунальные службы, нацполиция и благотворители.

Напомним, утром 21 ноября Россия выпустила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету.

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