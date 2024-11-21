Не тільки вчителі: хто ще від 1 січня отримає надбавку до зарплати

Програма виплат реалізується у два етапи.

Від 1 січня 2025 року педагогічні працівники середніх шкіл почнуть отримувати щомісячну доплату в розмірі 1 300 грн, а від 1 вересня сума збільшиться до 2 600 грн.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України №1286.

Оновлена система доплат поширюється на всіх учителів державних і муніципальних середніх шкіл. Зокрема, передбачено такі виплати:

вчителям, які проводять заняття з основних предметів

психологам, які надають підтримку учням і працюють над поліпшенням їхнього психоемоційного стану

керівникам гуртків, які організовують позашкільні заняття та додаткову освіту

вихователям груп продовженого дня, які займаються дітьми після уроків

Усі педагогічні працівники, незалежно від стажу, кваліфікації чи місцяперебування школи, отримуватимуть доплати.

Це спрямовано на посилення підтримки вчителів по всій країні. Доплати нараховуватимуться автоматично, без необхідності подавати заяви чи додаткові документи.

Програма реалізується у два етапи:

від 1 січня 2025 року розмір доплати становитиме 1 300 грн

від 1 вересня 2025 року доплата зросте до 2 600 грн

Раніше стало відомо, що в Україні збільшили освітню субвенцію на 15,5 мільярда гривень. Основна частина грошей піде на зарплатню вчителям.

Читайте також: