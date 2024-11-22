Правительство собралось на заседание и утвердило план относительно "тысячи Зеленского"

Правительство утвердило новый план выплат "тысячи Зеленского", который называется "Зимняя поддержка".

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

В общей сложности на «Зимнюю поддержку» правительство выделит 5 млрд гривен, переведя средства из программы кэшбека. Деньги будут предоставлять в размере тысячи гривен на человека, и их можно будет получить как в электронном формате, так и через Укрпочту для граждан, находящихся на территории активных боевых действий.

В то же время, Кабмин сообщил, что кэшбек за декабрь 2024 года, если на это будут выделены средства, будет выплачен в феврале 2025 года. Если же финансирования не будет, выплаты за декабрь не поступят.

"Кажется, идея кэшбека потихоньку гибнет", — отметил нардеп.

Гончаренко также обратил внимание, что заседание правительства прошло у здания Кабмина. В то же время, заседание Рады отменили и предупредили нардепов о вероятной угрозе российского удара по правительственному кварталу.

"Сегодня заседание Правительства проходило в здании Кабмина, так почему тогда отменили заседание Рады?", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 октября в вечернем обращении президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу "єПідпримки".

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