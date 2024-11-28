Додаткові виплати для вчителів: чи будуть зміни 2025 року

Кому саме підвищать оплату наступного року.

Вчителі в Україні мають одержати спеціальні виплати з 1 січня 2025 року.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко під час пресконференції 28 листопада.

За інформацією Марченка, в Україні затверджено розмір додаткових виплат вчителям.

Проте рішення про впровадження такої підтримки ухвалили не одразу. Доплати вчителям врахували під час доопрацювання державного бюджету України на 2025 рік.

Кому підвищать оплату 2025 року

Грошову надбавку наступного року отримають працівники педагогічних закладів загальної середньої освіти як державної, так і комунальної форм власності, заявили в Міносвіти.

"Постанова діятиме від 1 січня 2025 року до кінця воєнного стану (учителі продовжуватимуть отримувати надбавку до кінця того року, у якому скасують воєнний стан)", – йдеться у повідомленні.

Доплати вчителям: коли і наскільки

Тож, з нового року вчителі отримають наступні доплати:

з 1 січня 2025 року – додаткову 1 000 грн (1 300 грн до сплати податків);

з 1 вересня 2025 року – додаткові 2 000 грн (2 600 грн до сплати податків).

Тим часом в Україні запровадили 6500 грн на дитину. Про такі нові виплати розповіли в уряді. Йдеться нову програму "Зимова підтримка", що передбачає одноразову виплату у розмірі 6500 грн на кожну дитину із малозабезпечених родин, а також сімей ВПО (внутрішньо переміщених осіб), де є діти або дорослі з інвалідністю І групи.

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