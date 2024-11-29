Повышение налогов и бюджет 2025: чего ждать украинцам

Ожидается, что новые налоговые ставки принесут дополнительные поступления в бюджет для развития страны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 ноября закон о повышении налогов.

В Украине вступят в силу новые изменения в налоговом законодательстве, предполагающие повышение налогов для физических лиц и предпринимателей. В частности, повышение военного сбора увеличится с полутора до пяти процентов.

В госбюджете на 2025 год депутаты заложили поддержку учителей и повышение пенсии.

Чего ждать украинцам в ближайшее время – читайте в материале ТСН.ua.

Налоги увеличатся уже в ноябре

Закон об историческом повышении налогов Зеленский подписал 28 ноября, он вступит в силу 29 ноября. Текст закона опубликовали в онлайн-версии парламентской газеты «Голос Украины».

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что военный сбор по новой ставке должен быть удержан только за 2 дня ноября.

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"По ФЛП, мы внесли соответствующую поправку, согласно которой обязательства по уплате ВЗ по новым ставкам для них будут действовать с 1 января 2025 года, если правка на следующей неделе будет поддержана ВР. Убежден, правка будет поддержана", — добавил Гетьманцев.

Основные изменения согласно изменениям в налоговом кодексе:

ставка военного сбора вырастет с 1,5% до 5% для всех доходов граждан.

ставка налога на прибыль для банков повышается до 50% за 2024 год.

для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на упрощенной системе налогообложения вводится военный сбор в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога III группы, а для I, II и IV групп – 10% от размера минимальной зарплаты.

В частности, ожидается, что повышение налогов принесет около 8 млрд. гривен в 2024 году и 141 млрд. гривен в 2025 году.

Министр финансов Сергей Марченко ранее сообщал, что после подписания президентом закон откорректируют во избежание ретроактивности.

Цены на топливо не вырастут

По словам Сергея Марченко, в настоящее время нет оснований для повышения цен на бензин. Он утвердил, что пока налог на добавленную стоимость не будет увеличиваться.

Согласно изменениям в Налоговый кодекс, сети автозаправочных станций ожидает так называемый авансовый налог на прибыль.Каждой заправке придется платить до 60 тысяч гривен ежемесячно.

"Это не приведет к росту стоимости цен на бензин. Это мы выравниваем систему налогообложения. И это была реакция рынка", – говорит он.

Чиновник уточнил, что сейчас есть автозаправочные станции, которые платят налог на прибыль, а есть те, которые этого не делают.

У учителей будут дополнительные выплаты

Также президент Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2025 год. Согласно словам министра финансов, учителя в Украине должны получить специальные выплаты с 1 января 2025 года.

В частности, в Украине утвердили размер дополнительных выплат учителям.

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Однако решение о внедрении такой поддержки было принято не сразу. Доплаты учителям учли во время доработки государственного бюджета Украины на 2025 год.

Денежную надбавку на следующий год получат работники педагогических учреждений общего среднего образования как государственной, так и коммунальной форм собственности, заявили в Минобразования.

"Постановление будет действовать с 1 января 2025 до конца военного положения (учителя будут продолжать получать надбавку до конца того года, в котором отменят военное положение)", — говорится в сообщении.

С нового года учителя получат следующие доплаты:

с 1 января 2025 года – дополнительную 1 000 грн (1 300 грн к уплате налогов);

с 1 сентября 2025 – дополнительные 2 000 грн (2 600 грн к уплате налогов).

Каков будет размер минималки в 2025 году

Размер минимальной зарплаты на следующий год утвердил Кабинетом Министров Украины при принятии проекта государственного бюджета на 2025 год.

Документом был установлен и размер прожиточного минимума на 2025 год. Он также остался на уровне 2024 года.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что социальная сфера является приоритетной. Именно поэтому ее финансирование и в дальнейшем будет стабильным.

"На данном этапе, и это также было договорено с партнерами, у нас нет возможности повышать социальные стандарты. В этом году мы повысили минимальную заработную плату на 19% – до 8 000 гривен. Мы считаем возможным следующий год сохранить этот размер на весь год", – сказал он.

Повышение пенсии в 2025 году

В частности, в 2025 году украинцев ждут еще два этапа повышения пенсий.

Также, в ноябре 2024 года тоже пенсионные выплаты увеличатся. Однако, это касается только тех пенсионеров, кто получит право на возрастную надбавку.

Определенные категории пенсионеров получат денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН. Выплаты вырастут у тех пенсионеров, которым в течение ноября исполнится 70, 75 и 80 лет.

Также в ноябре размер пенсии увеличится у пенсионеров, которые имеют право на выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН.

Пенсионеры, получившие статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошедшие физическую идентификацию до 31 марта 2024 года, для продолжения выплат могут пройти проверку в ноябре любым удобным способом.

Примечательно, что уже в 2025-м украинцев ждут два этапа повышения пенсий: индексация, которая состоится в марте, и повышение размера выплат для некоторых пенсионеров летом.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что на этой неделе Верховная Рада приняла бюджет страны на 2025 год с рекордными показателями – 3,94 триллиона гривен.

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