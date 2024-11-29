На фоне наступательных операций в Курской области 27 ноября войска РФ имеют продвижение.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры за 26 ноября показывают, что части российского 104-го воздушно-десантного полка продвинулись к востоку от Нижнего Клина во время механизированного штурма. Один так называемый русские милблогеры утверждали, что армия РФ также продвинулась вблизи Дарино, а украинские силы, в свою очередь, также контратаковали в этом районе.

Отмечается, что подразделения российской 106-й дивизии НДС продолжают действовать в Курской области, а ее 51-й полк производит расчистку вблизи Дарино и Нижнего Клина, а подразделения 137-го и 119-го полков производят расчистку и наносят удары по украинским позициям в других. местах. в Курской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 26 ноября, показывают удар украинской бомбы – с использованием предоставленных Францией бомб Hammer – по пограничному залогу Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Теткино Курской области.

Напомним, аналитики проекта DeepState сообщали, что российские захватчики за прошедшие сутки захватили населенный пункт Дарьино в Курской области.

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