В Украине вырастут пенсии: когда и насколько

С 2025 года украинцев ждут еще два этапа повышения пенсий.

Часть украинцев получит прибавку к пенсии уже в ноябре. Однако есть определенные условия.

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Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о пенсиях. Он заверил, что средства для их выплат у Украины есть. Об этом он сказал 19 ноября, выступая в Верховной Раде. Зеленский заявил, что у Украины есть деньги на все социальные выплаты.

По данным Минсоцполитики, размер самой большой пенсии в Украине составляет 390 тысяч 184 грн в месяц. Кроме того, 4900 украинцев получают пенсии более 50 тысяч гривен. Средняя пенсия "обычного" пенсионера составляет 5635 грн.

Увеличение пенсий в ноябре

В Украине в ноябре 2024 года пенсионные выплаты увеличатся. Однако это касается только тех пенсионеров, кто получит право на возрастную надбавку. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН. Выплаты возрастут у тех пенсионеров, которым в течение ноября исполнится 70, 75 и 80 лет. Впрочем, для этого есть условие – пенсия не должна превышать 10 340,35 грн.

Помощь пенсионерам от ВПП ООН

Также в ноябре размер пенсии увеличится у пенсионеров, которые имеют право на выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН. Напомним, что программа дополнительной денежной помощи от ВПП ООН для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, продлена до декабря 2024 года включительно.

Идентификация пенсионеров в ноябре

Отметим, что пенсионеры, получившие статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошедшие физическую идентификацию до 31 марта 2024 года, для продолжения выплат могут пройти проверку в ноябре любым удобным способом. Важно знать, что средства не прошедших проверку пенсионеров будут накапливаться на расчетном счете до момента прохождения ими идентификации. После прохождения пенсию перечислят на счет пенсионера с месяца, в котором прекратилось финансирование выплаты.

Пенсию могут забрать

В то же время, в законопроекте о государственном бюджете на 2025 год правительство предлагает забрать деньги с банковских счетов пенсионеров-переселенцев, зарегистрированных до 24 февраля 2022 года, если они не прошли идентификацию. То есть "Ощадбанк" обяжут переводить остатки средств на пенсионных счетах ВПЛ, открытых в этом банке, в ПФУ.

Кроме того, находящиеся за рубежом пенсионеры могут в ноябре пройти процедуру физической идентификации и подтвердить свое право на пенсию. Выплата таким пенсионерам будет производиться на текущие счета банков, расположенных на территории Украины, при условии прохождения ими до 31 декабря каждого года физической идентификации.

Следующая индексация пенсий в Украине состоится в марте 2025 года. Предварительно пенсии могут повысить от 10 до 17%.

Пенсии 2025 года

Примечательно, что уже в 2025-м украинцев ждут два этапа повышения пенсий: индексация, которая состоится в марте, и поднятие размера выплат для некоторых пенсионеров летом. Впрочем, увеличение соцвыплат возможно после изменений в законодательство. Об этом заявила министер социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона "Єдині новини".

Также Жолнович анонсировала пенсионную реформу, которую должна принять ВРУ. По ее словам, повышение пенсий больше всего коснется украинцев, давно вышедших на пенсию.

Министр также заверила, что большие пенсии не будут урезать.

Тысяча от Зеленского

А еще в Украине с 1 декабря благодаря новой программе "еПідтримка" можно будет получить одну тысячу гривен финансовой поддержки.

Ранее стало известно, что с 1 января 2025 года надбавки получат не только учителя. Больше об этом читайте в новости.

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