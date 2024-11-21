Нацбанк ввел новые валютные ограничения

Регулятор смягчил ряд ограничений для расчетов во внешней торговле, но в то же время усилил дисциплину их соблюдения.

Национальный банк Украины откорректировал действующие валютные ограничения для бизнеса, в то же время регулятор ввел новые ограничения, хотя и совершил определенные уступки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

"С одной стороны, НБУ смягчает ряд ограничений, чтобы поддержать международное сотрудничество в сфере внешней торговли, а также международные проекты и программы по технической помощи. С другой – принимает меры по усилению дисциплины соблюдения валютных ограничений", — говорится в сообщении.

Украинские предприятия получат возможность рассчитываться за импорт товаров без ограничения срока их поставки в Украину при условии, если средства переводятся в пользу иностранного экспортно-кредитного агентства (ЭКА)/иностранного государства.

Кроме того, предусмотрена возможность перевода иностранной валюты из Украины для расчетов в рамках проектов/программ международной технической помощи/пограничного сотрудничества, финансируемых ЕС.

"В то же время резиденты Украины получают техническую помощь не только от стран ЕС, но и других стран для проектов, финансируемых за счет иностранных доноров", — добавили в ведомстве.

Теперь НБУ предоставляет возможность переводить иностранную валюту за границу для проведения расчетов по проектам международной технической помощи, независимо от того, каким государством или организацией финансируется такой проект.

Для минимизации рисков обхождения действующих валютных ограничений НБУ также с 20 ноября 2024 года устанавливает запрет использования валютных кредитов для приобретения ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.

Напомним, с 1 октября 2024 года Национальный банк Украины установил временный – на полгода – лимит для переводов физических лиц "с карты на карту" (известных также как P2P или C2С).

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