Нацбанк запровадив нові валютні обмеження

Регулятор пом’якшив низку обмежень для розрахунків у зовнішній торгівлі, але водночас посилив дисципліну їх дотримання.

Національний банк України відкоригував діючі валютні обмеження для бізнесу, водночас регулятор запровадив нові обмеження, хоча і зробив певні поступки.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НБУ.

"З одного боку, НБУ пом’якшує низку обмежень, щоб підтримати міжнародну співпрацю у сфері зовнішньої торгівлі, а також міжнародні проєкти й програми з технічної допомоги. З іншого – вживає заходів для посилення дисципліни дотримання валютних обмежень", - йдеться у повідомленні.

Українські підприємства отримають можливість розраховуватися за імпорт товарів без обмеження терміну їхньої поставки до України за умови, якщо кошти переказуються на користь, іноземного експортно-кредитного агентства (ЕКА) / іноземної держави.

Крім того, передбачена можливість переказу іноземної валюти з України для розрахунків у межах проєктів/програм міжнародної технічної допомоги/прикордонного співробітництва, що фінансуються ЄС.

"Водночас резиденти України отримують технічну допомогу не лише від країн ЄС, а і від інших країн для проєктів, що фінансуються за рахунок іноземних донорів", - додали у відомстві.

Відтепер НБУ надає можливість переказувати іноземну валюту за кордон для проведення розрахунків за проєктами міжнародної технічної допомоги, незалежно від того, якою державою чи організацією фінансується такий проєкт.

Для мінімізації ризиків обходження діючих валютних обмежень НБУ також від 20 листопада 2024 року встановлює заборону використання валютних кредитів для придбання цінних паперів, номінованих в іноземній валюті.

Нагадаємо, від 1 жовтня 2024 року Національний банк України встановив тимчасовий – на пів року – ліміт для переказів фізичних осіб "з картки на картку" (відомих також як P2P або C2С).

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