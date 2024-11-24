В Україні зростуть пенсії: коли та наскільки 

Від 2025 року на українців чекають ще два етапи підвищення пенсій.

Частина українців отримає надбавку до пенсії вже у листопаді. Однак, є певні умови.

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Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про пенсії. Він запевнив, що кошти для їх виплат в України є. Про це він сказав 19 листопада під час виступу у Верховній Раді. Зеленський заявив, що в України є гроші на всі соціальні виплати.

За даними Мінсоцполітики, розмір найбільшої пенсії в Україні становить 390 тисяч 184 грн на місяць. Окрім того, 4900 українців отримують пенсії понад 50 тисяч грн. Середня пенсія "звичайного" пенсіонера становить 5 635 грн.

Збільшення пенсій у листопаді

В Україні у листопаді 2024 року пенсійні виплати збільшаться. Однак, це стосується тільки тих пенсіонерів, хто отримає право на вікову надбавку. Крім того, певні категорії пенсіонерів отримають грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Виплати зростуть у тих пенсіонерів, яким протягом листопада виповниться 70, 75 і 80 років. Утім, для цього є умова — пенсія не повинна перевищувати 10 340,35 грн.

Допомога пенсіонерам від ВПП ООН

Також у листопаді розмір пенсії збільшиться у тих пенсіонерів, хто має право на виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Нагадаємо, що програму додаткової грошової допомоги від ВПП ООН для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, подовжено до грудня 2024 року включно.

Ідентифікація пенсіонерів у листопаді

Зазначимо, що пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року, для продовження виплат можуть пройти перевірку у листопаді у будь-який зручний спосіб. Важливо знати, що кошти пенсіонерів, які не пройшли перевірку, будуть накопичуватись на розрахунковому рахунку до моменту проходження ними ідентифікації. Після проходження — пенсію перерахують на рахунок пенсіонера з місяця, у якому припинилось фінансування виплати.

Пенсію можуть забрати

Водночас, у законопроєкті про державний бюджет на 2025 рік уряд пропонує забрати гроші з банківських рахунків пенсіонерів-переселенців, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року, якщо вони не пройшли ідентифікацію. Тобто "Ощадбанк" зобов’яжуть переказувати залишки коштів на пенсійних рахунках ВПО, відкритих у цьому банку, до ПФУ.

Крім цього, пенсіонери, які перебувають за кордоном, можуть у листопаді пройти процедуру фізичної ідентифікації та підтвердити своє право на пенсію. Виплата таким пенсіонерам здійснюватиметься на поточні рахунки банків, розташованих на території України, за умови проходження ними до 31 грудня кожного року фізичної ідентифікації.

Нагадаємо, що наступна індексація пенсій в Україні відбудеться у березні 2025 року. Попередньо, пенсії можуть підвищити від 10 до 17%.

Пенсії 2025 року

Примітно, що вже 2025-го на українців чекають два етапи підвищення пенсій: індексація, яка відбудеться в березні, та підняття розміру виплат для деяких пенсіонерів влітку. Втім, збільшення соцвиплат можливе після змін до законодавства. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Також Жолнович анонсувала пенсійну реформу, яку повинна ухвалити ВРУ. За її словами, підвищення пенсій найбільше торкнеться українців, які давно вийшли на пенсію.

Міністерка також запевнила, що великі пенсії не будуть урізати.

Тисяча від Зеленського

А ще в Україні від 1 грудня завдяки новій програмі "єПідтримка" можна буде отримати одну тисячу гривень фінансової підтримки.

Раніше стало відомо, що від 1 січня 2025 надбавки отримають не тільки вчителі. Більше про це читайте у новині.

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