Беларусь проведет военные учения возле украинской границы

Учения будут продолжаться до конца этого месяца.

Соседняя Беларусь проведет военное собрание недалеко от границы с Украиной. Они продлятся до 31 января.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Министерства обороны.

В ведомстве подчеркивают, что с 8 по 31 января под руководством председателя Гомельского районного исполнительного комитета проводится учебный сбор с военнообязанными территориальных войск.

Во время сбора будет осуществлен ряд мероприятий. В частности, возобновление навыков командного состава территориальных войск в управлении подчиненными и подготовка военнообязанных к выполнению задач. В частности, совместно с инженерными подразделениями Вооруженных сил.

Как сообщалось, Беларусь нарастила военное присутствие в украинском пограничном. Подразделения белорусских Сухопутных войск были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы.

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