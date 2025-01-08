В украинском МИД назвали страны, работающие над дестабилизацией Европы

Режимы следует изолировать от мира.

Северная Корея и агрессорка Российская Федерация совместно работают над дестабилизацией Европы и Индо-Тихоокеанского региона.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Глава украинского МИД отметил сотрудничество режимов Владимира Путина и Ким Чен Ина. В частности, речь идет о поддержке Пхеньяном войны РФ в Украине.

"Северокорейские войска и ракеты атакуют Украину, а российская поддержка поощряет КНДР угрожать своим соседям. Оба преступных режима должны столкнуться с полной изоляцией и сокрушительными санкциями", — подчеркнул министр.

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