В украинском МИД назвали страны, работающие над дестабилизацией Европы

Режимы следует изолировать от мира.
Северная Корея и агрессорка Российская Федерация совместно работают над дестабилизацией Европы и Индо-Тихоокеанского региона.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Глава украинского МИД отметил сотрудничество режимов Владимира Путина и Ким Чен Ина. В частности, речь идет о поддержке Пхеньяном войны РФ в Украине.
"Северокорейские войска и ракеты атакуют Украину, а российская поддержка поощряет КНДР угрожать своим соседям. Оба преступных режима должны столкнуться с полной изоляцией и сокрушительными санкциями", — подчеркнул министр.
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