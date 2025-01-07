В правительстве определились с размером индексации пенсий

Министерство социальной политики подготовило проект бюджета Пенсионного фонда на 2025 год. Индексацию пенсий планируется провести с коэффициентом 1,10.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенном на сайте ФПУ.

"Учтено проведение в 2025 году перерасчетов пенсий/ежемесячных страховых выплат в связи с проведением с 01.03.2025 индексации пенсионных и социальных выплат с применением коэффициента 1,10", — говорится в пояснительной записке к проекту.

В бюджете ПФУ на доплаты, определенные постановлениями Кабинета министров Украины об индексации пенсионных выплат и дополнительных мерах повышения уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения, предусмотрено 44,7 млрд гривен.

Напомним, стали известны новые условия выхода на пенсию. Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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