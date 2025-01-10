Українці з малою пенсією будуть отримувати доплати: деталі

Надбавку вперше нарахують у місяці, що настає за місяцем досягнення певного віку.

Українці, які досягли 70 років, мають право на отримання надбавки до пенсії за віком. Виплати починаються від 300 грн.

Про це йдеться в Законі України "Про пенсійне забезпечення".

Вікова надбавка до пенсії становить:

після досягнення 70 років - 300 грн,

після досягнення 75 років - 456 грн,

після досягнення 80 років - 570 грн.

Доплата до пенсії нараховується автоматично на основі інформації з пенсійного фонду. Для цього не потрібно подавати заяву. Втім, доплата передбачена тільки для тих, чия пенсія не перевищує 10 340,35 гривень.

Також зазначається, що надбавку вперше нарахують у місяці, що настає за місяцем досягнення певного віку, і її розмір уперше буде пропорційний кількості днів після дня народження пенсіонера.

Нагадаємо, Мінсоцполітики підготувало проєкт бюджету Пенсійного фонду на 2025 рік. Індексацію пенсій планують провести з коефіцієнтом 1,10.

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