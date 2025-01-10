До України повертаються морози, сніг і хуртовина: де і коли суттєво похолодає

Найпрохолодніше буде на заході. На півдні тримається тепло.

Вже найближчими вихідними (11-12 січня) до України прийде невелике похолодання з дощами та мокрим снігом. Також в регіонах зменшиться температура повітря.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

З його слів, похолодання спричинить надходженням на територію країни прохолодного повітря з території Балтійського моря та Скандинавського півострова. Найбільш відчутним буде похолодання в західних регіонах країни. Тут також пройде помірний сніг, часом можливі хуртовини та сніговий накат на дорогах. Опади у вигляді дощу та більш вищі температурні показники будуть на південному сході.

Погода 11 січня

У західних областях вночі місцями очікується невеликий сніг, вдень сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. У Карпатах - помірні снігопади та пориви вітру до 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...-5°C, вдень -3...+2°C

У північних та центральних регіонах вночі та вранці будуть помірні опади у вигляді дощу, снігу та мокрого снігу. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця та можливий туман. Температура повітря вночі очікується в межах -1…+5°C, вдень -1…+7°C.

На півдні та сході дощитиме. У південних областях місцями будуть пориви вітру 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +3…+9°C.

Погода 12 січня

На заході буде сніг, а місцями - хуртовина. На дорогах ожеледиця. На Прикарпатті та у Карпатах вдень пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...-7°C., вдень -4...+1°C.

У північних і центральних областях - без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця та туман.Температура повітря вночі становитиме 0...-5°C., вдень -2...+5°C.

У південній частині країни переважно без опадів. Подекуди можливий туман. Температура повітря вночі -4…+1°C., вдень +2…+7°C.

У східних областях вночі очікується дощ із мокрим снігом, але вдень без істотних опадів. Температура повітря в нічний час очікується -2…+3°C, а вдень - 0…+5°C.

Як повідомлялося, погода цієї зими дивує українців. Синоптики вже розповіли, яким буде новий робочий тиждень та і взагалі січень.

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