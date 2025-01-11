Бої в Курській області: росіяни мають певні "успіхи"

Армія РФ продовжує атакувати позиції Сил оборони на Курщині, але не домоглася підтверджених успіхів.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

У Курській області російські війська мали певні успіхи. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 і 10 січня, свідчать, що окупанти незначно просунулися поблизу Суджі – у межах Махнівки, у Руському Порічному та Косиці.

Російські війська на Курщині здійснюють напади невеликими групами з використанням легких автомобілів, мотоциклів, візків і скутерів.

Нагадаємо, OSINT-аналітик з псевдонімом Def Mon повідомив, що протягом першого дня нового наступу в Курській області українські Збройні сили могли пройти з боями 2,7 км.

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