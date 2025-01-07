ЗСУ далі просуваються в Курській області: ISW про новий наступ України

Українські Сили оборони України досягли нових успіхів на території російської Курської області в РФ. Просування армії підтверджують геолокаційні кадри.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геокадри від 5 і 6 січня показують, що ЗСУ нещодавно просунулися в південній частині Бердіна, а також у центрі населених пунктів Руське Порічне і Новосотницьке, що розташовані на північний схід від Суджі.

Своєю чергою, росіяни спробували використати ці атаки ЗСУ для своєї атаки в інших місцях українського виступу в Курській області. Зокрема, геолокаційні кадри 5 січня показують, що війська Росії просунулися на захід від Малої Локні.

Російське Міноборони і "воєнкори" заявили 6 січня, що їхні війська нібито відбили механізовану атаку ЗСУ чисельністю приблизно у взвод у районі Бердіна і Новосотницького. Також російські блогери стверджують, що нібито низка підрозділів армїі РФ зачистили райони поблизу двох вищевказаних населених пунктів. Також за словами "воєнкорів", Росія нібито захопила Леонідове і просунулися на північному сході Руського Порічного. Втім, в ISW не виявив підтверджень останній заяві, а щодо попередніх - коментаря немає.

Аналітики пишуть, що один воєнкор РФ охарактеризував нещодавні атаки українських військ у Курській області як посилену розвідку в силових операціях, що можуть бути відволікаючим маневром для незазначених майбутніх операцій.

"Посилення українських наступальних операцій у Курській області може бути початковими етапами узгодженої української операції в Курській області або в інших місцях театру військових дій, хоча ISW не готовий дати будь-який конкретний прогноз", - йдеться у звіті американських аналітиків.

Як повідомлялося, 5 січня 2025 року ЗСУ розпочали новий наступ у Курській області. Військовий експерт Іван Ступак наголошує, що важливо бути реалістами щодо очікувань, оскільки сили українських військових на цьому напрямку обмежені.

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