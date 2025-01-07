Втрати Росії станом на 7 січня: Генштаб оновив дані

Окупанти втратили багато техніки.
Станом на ранок 7 січня 2025-го ЗСУ знищили 800 010 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1970 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ about 800 010 (+1970) осіб,
- танків ‒ 9710 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20189 (+25) од,
- артилерійських систем – 21710 (+45) од,
- РСЗВ – 1260 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1038 (+4) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21708 (+83),
- крилаті ракети ‒ 3014 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33226 (+170) од,
- спеціальна техніка ‒ 3681 (+0).
Як повідомлялося, на Запоріжжі ліквідували начальника штабу батальйону окупантів. Йдеться про Сергія "Кама" Мельнікова. Це успішна операція українських розвідників та операторів БпЛА.