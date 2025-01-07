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Втрати Росії станом на 7 січня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 7 січня: Генштаб оновив дані

Станом на 7 січня 2025-го знищено понад 800 тис. окупантів. / Фото: Associated Press

Окупанти втратили багато техніки.

Станом на ранок 7 січня 2025-го ЗСУ знищили 800 010 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1970 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒  about 800 010 (+1970) осіб,
  • танків ‒ 9710 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20189 (+25) од,
  • артилерійських систем  – 21710 (+45) од,
  • РСЗВ – 1260 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1038 (+4) од,
  • літаків  – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21708 (+83),
  • крилаті ракети ‒ 3014 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33226 (+170) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3681 (+0).

Як повідомлялося, на Запоріжжі ліквідували начальника штабу батальйону окупантів. Йдеться про Сергія "Кама" Мельнікова. Це успішна операція українських розвідників та операторів БпЛА.

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