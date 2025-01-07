Втрати Росії станом на 7 січня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 7 січня 2025-го ЗСУ знищили 800 010 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1970 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ about 800 010 (+1970) осіб,

танків ‒ 9710 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 20189 (+25) од,

артилерійських систем – 21710 (+45) од,

РСЗВ – 1260 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1038 (+4) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21708 (+83),

крилаті ракети ‒ 3014 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 33226 (+170) од,

спеціальна техніка ‒ 3681 (+0).

Як повідомлялося, на Запоріжжі ліквідували начальника штабу батальйону окупантів. Йдеться про Сергія "Кама" Мельнікова. Це успішна операція українських розвідників та операторів БпЛА.

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