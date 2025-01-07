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Потери России на 7 января: Генштаб обновил данные

Потери России на 7 января: Генштаб обновил данные

По состоянию на 7 января 2025 уничтожено более 800 тыс. окупантов. / Фото: Associated Press

Оккупанты потеряли много техники.

По состоянию на утро 7 января 2025 года ВСУ уничтожили 800 010 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1970 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава ‒ about 800 010 (+1970) человек,
  • танков ‒ 9710 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20189 (+25) ед,
  • артиллерийских систем – 21710 (+45) ед,
  • РСЗО – 1260 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 1038 (+4) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 21708 (+83),
  • крылатые ракеты ‒ 3014 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки/submarines — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 33226 (+170) ед,
  • специальная техника – 3681 (+0).

Как сообщалось, в Запорожье ликвидировали начальника штаба батальона кафиров. Речь идет о Сергее "Каме" Мельникова. Это успешная операция украинских разведчиков и операторов БПЛА.

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