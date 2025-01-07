По состоянию на утро 7 января 2025 года ВСУ уничтожили 800 010 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1970 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава ‒ about 800 010 (+1970) человек,

танков ‒ 9710 (+10) ед,

боевых бронированных машин ‒ 20189 (+25) ед,

артиллерийских систем – 21710 (+45) ед,

РСЗО – 1260 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 1038 (+4) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 21708 (+83),

крылатые ракеты ‒ 3014 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки/submarines — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 33226 (+170) ед,

специальная техника – 3681 (+0).

Как сообщалось, в Запорожье ликвидировали начальника штаба батальона кафиров. Речь идет о Сергее "Каме" Мельникова. Это успешная операция украинских разведчиков и операторов БПЛА.

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