Потери России на 7 января: Генштаб обновил данные

Оккупанты потеряли много техники.
По состоянию на утро 7 января 2025 года ВСУ уничтожили 800 010 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1970 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава ‒ about 800 010 (+1970) человек,
- танков ‒ 9710 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20189 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 21710 (+45) ед,
- РСЗО – 1260 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 1038 (+4) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21708 (+83),
- крылатые ракеты ‒ 3014 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки/submarines — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 33226 (+170) ед,
- специальная техника – 3681 (+0).
Как сообщалось, в Запорожье ликвидировали начальника штаба батальона кафиров. Речь идет о Сергее "Каме" Мельникова. Это успешная операция украинских разведчиков и операторов БПЛА.