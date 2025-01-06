Курс валют на 7 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Валюта сильно подорожала.
Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 7 января. После выходных доллар, евро и злотый стремительно взлетели в цене.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,11 (+11 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,33 (+57 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,32 (+18 коп.)
Как сообщалось, украинцам перечислили платежки за доставку газа. В зависимости от потребления сумма в платежке может как снизиться, так и возрасти.
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