Курс валют на 7 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 7 января. После выходных доллар, евро и злотый стремительно взлетели в цене.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 42,11 (+11 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,33 (+57 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,32 (+18 коп.)

Как сообщалось, украинцам перечислили платежки за доставку газа. В зависимости от потребления сумма в платежке может как снизиться, так и возрасти.

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