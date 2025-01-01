Взлетит ли курс доллара 2025-го: глава Нацбанка ответил

Национальный банк 2025-го обеспечит "устойчивость" валютного рынка. Курс доллара "не взлетит в космос".

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью телеканалу "Мы Украина".

По его словам, НБУ не дает прогнозов по валютному курсу. Пышный заявил, курс, "определенный государственным бюджетом, не для Национального банка цели и никогда не был".

"Устойчивость валютного рынка — вот это наша цель. Возвращение в режим функционирования валютного рынка максимально рыночных механизмов спрашиваю и предложения — это тоже наша цель", — подчеркнул глава Нацбанка.

Он напомнил, что в момент полномасштабного НБУ вынужден был отказаться от плавающего курса и инфляционного таргетирования. Впрочем, в октябре 2023 года было принято решение отказаться от фиксированного курса и перейти в режим управляемой гибкости.

По его словам, "было важно, чтобы курс начал выполнять функцию поглотителя шоков, а не генератора, и это происходит".

"Если сводить все эти сложные материи к какому-то одному предложению, я могу сказать: "Не ждите от нас, что гривня улетит в космос", — сказал глава НБУ.

Также, пояснил Пышный, важным компонентом валютной устойчивости является тот факт, что золотовалютные резервы на конец 2024-го будут больше 43 млрд долларов, к концу 2025 года равны 41 млрд долларов.

Напомним, директор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала оценил, может ли доллар вырасти до 46-47 грн уже в следующем году. В частности, по его словам, НБУ выгодно держать курс достаточно стабильным.

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