Какие цены на газ в январе 2025 года: поставщики обнародовали тарифы

Для большинства бытовых потребителей стоимость газа не изменится до конца апреля 2025 года.

Украинские поставщики обнародовали цены на газ в Украине в январе 2025 года. Они заверили, что, несмотря на все сообщения в СМИ о возможном изменении тарифов на газ – для населения стоимость голубого топлива не меняется, по крайней мере, до завершения отопительного сезона 2025 года.

Об этом пишет "ГазПравда".

"Для подавляющего большинства бытовых потребителей (населения) стоимость природного газа не изменится, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года", – говорится в сообщении.

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Клиенты "Нафтогаза Украины", обслуживающего 98%, или более 12 млн домохозяйств, в пределах годовой фиксированной цены по-прежнему за кубометр газа будут платить 7,96 грн.

В январе 2025 года на украинском рынке присутствует девять поставщиков. Из них четыре предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную. Еще пять поставщиков предлагают только годовую цену.

В издании объясняют, что годовые ценовые предложения остальных поставщиков не изменятся. А месячные ценники колеблются почти каждый месяц, в зависимости от рыночных тенденций.

"Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная (рыночная) цена колеблется от 8,46 до 19,99 грн за кубометр", — подсчитала "ГазПравда".

Отмечается, что для более 98% бытовых потребителей газа продолжает действовать годовая цена от "Нафтогаза" — 7,96 грн за кубометр.

Фото: ГазПравда

Ранее сообщалось, что в Украине вчетверо подорожает транспортировка газа для внутренних потребителей.

Напомним, что 1 января 2025-го Украина прекращает транзит российского газа.

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