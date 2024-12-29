Платежка за газ с 1 января: что изменится в 2025 году

Тариф на газ для бытовых потребителей остается неизменным в последние несколько лет.

Национальный банк Украины прогнозирует рост цен на газ, отопление и горячую воду в 2025 году. Стоимость может возрасти, несмотря на мораторий на повышение этих тарифов, действующий во время войны.

В Украине 98% бытовых потребителей получают газ от НАК "Нефтегаз Украины". Тариф на газ для населения этого поставщика составляет 7,96 грн за кубометр. Другие поставщики газа предлагают цены от 7,7 до более чем 9 грн за кубометр голубого топлива.

Если тарифы на газ для населения до завершения действия военного положения фиксированы, то ежемесячный платеж за доставку газа может отличаться из года в год, независимо от военного положения. Этот платеж рассчитывается отдельно для каждого абонента.

Расчет годовой заказанной мощности – платы за доставку газа – осуществляется на основе фактического объема потребления природного газа – с 1 октября по 30 сентября.

Однако здесь есть нижняя граница потребления, которая берется для расчета:

не менее 39 куб. м – для потребителей с газовой плитой

126 куб. м – для потребителей с газовой плитой и водонагревателем

314 куб. м – для потребителей с отопительным прибором

Для определения месячной стоимости этот индивидуальный объем использованного газа разделяется на 12 равных частей и умножается на установленный НКРЭКУ для каждого Оператора газораспределительных сетей тариф на услуги по распределению природного газа.

В то же время, тарифы на распределение газа устанавливает Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) и зависят от следующих факторов:

количества потребителей в области

протяженности газопроводов

затрат на их содержание

Ранее сообщалось, что повышение цены на энергоносители не повлияет на цены для потребителей.

Кроме того, мы ранее информировали, что нардеп сказал, когда ожидать роста тарифов на электроэнергию.

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