Сергей Дейнеко встретил Новый год с пограничниками на фронте

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко встретил Новый год вместе с пограничниками, которые на линии фронта выполняют боевые задачи по обороне Украины.

«Я очень благодарен за то, что вы делаете для нашего государства. То, как вы неистово бьете врага, ежедневно демонстрируете мужество, — это неоценимо для Украины», — подчеркнул он.

Сергей Дейнеко также передал слова благодарности защитникам и защитницам от Президента Украины, Министра внутренних дел и Администрации Госпогранслужбы.

Во время пребывания в пограничных подразделениях он поблагодарил воинов за их устойчивость, наградил военнослужащих государственными и ведомственными наградами, а также руководителями подразделений обсудил вопросы вооружения и обеспеченность защитников всем необходимым для выполнения боевых задач.

«Хочу, чтобы этот год стал действительно годом нашей победы над врагом. Чтобы мы выгнали окупантов, восстановили нашу территориальную целостность и продолжили развивать нашу самую лучшую в мире страну. Вы каждый день демонстрируете героизм, и то, что вы делаете, неоценимо для государства. Берегите себя, своих собратьев и всегда возвращайтесь в живых», — обратился Сергей Дейнеко к боевым пограничникам.