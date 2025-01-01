Сергій Дейнеко зустрів Новий рік із прикордонниками на фронті

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко зустрів Новий рік разом із прикордонниками, які на лінії фронту виконують бойові завдання з оборони України.

«Я дуже вдячний за те, що ви робите для нашої держави. Те, як ви несамовито б’єте ворога, щодня демонструєте неабияку мужність, — це неоціненно для України», — наголосив він.

Сергій Дейнеко також передав слова вдячності захисникам та захисницям від Президента України, Міністра внутрішніх справ і Адміністрації Держприкордонслужби.

Під час перебування в прикордонних підрозділах він подякував воїнам за їхню стійкість, нагородив військовослужбовців державними та відомчими нагородами, а також з керівниками підрозділів обговорив питання озброєння та забезпеченість захисників усім необхідним для виконання бойових завдань.

«Хочу, щоб цей рік став дійсно роком нашої перемоги над ворогом. Щоб ми вигнали окупантів, відновили нашу територіальну цілісність і продовжили розвивати нашу саму кращу в світі країну. Ви щодня демонструєте героїзм, і те, що ви робите, — неоціненно для держави. Бережіть себе, своїх побратимів і завжди повертайтеся живими», — звернувся Сергій Дейнеко до бойових прикордонників.