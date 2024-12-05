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Тарифы на электроэнергию: нардеп сказал, когда ожидать роста

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Регулируемый тариф в настоящее время составляет 4,32 гривны.

Правительство постарается поднять для украинцев тарифы на электроэнергию. Это произойдет после завершения отопительного сезона.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал Алексей Кучеренко, народный депутат от фракции "Батькивщина" Александр Кучеренко.

"Мы изучаем обоснованность этого тарифа. Я уже сейчас, к сожалению, могу сказать, что обоснования, когда нас поднимали до 4,32 с 1 июня, у правительства нет. Никаких расчетов сегодня они показать не могут" — нардеп Кучеренко.

Ранее говорилось, что повышение цены на энергоносители не повлияет на цены для потребителей. Благодаря поддержке государства энергокомпании смогут работать без убытков, а поставки газа будут оставаться стабильными.

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