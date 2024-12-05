Срывал мобилизацию в Украине: СБУ разоблачила админа Teлеграмм-канала для уклонистов

СБУ разоблачила организатора "схем уклонистов" во время сотрудничества с российским ФСБ. Мужчину задержали, когда он в ластах пытался переплыть участок реки Днепр на границе с Беларусью, чтобы затем переехать в РФ.

Об этом сообщает СБУ.

"Фигурант находился в контакте с представителями вражеской спецслужбы, целенаправленно срывал мобилизацию в Украине и после побега в РФ планировал участвовать в информационно психологических операциях ФСБ", — говорится в сообщении.

Задержанный — 52-летний житель Житомирской области, экс-глава запрещенной партии "Держава", которого дистанционно завербовала спецслужба Кремля. Сначала он администрировал существующие, а затем создал сеть новых Телеграм-каналов, в которых предоставлял военнообязанным подробные инструкции для избежания призыва.

В частности, он предлагал уклонистам бежать в Россию по предварительно подготовленным маршрутам "в обход" контрольно-пропускных пунктов. Агент разведывал соответствующие участки госграницы, отмечал их на картах и направлял своим клиентам.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала рецидивистов, поджигавших объекты для российских спецслужб.

Читайте также: