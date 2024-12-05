Зривав мобілізацію в Україні: СБУ викрила адміна Teлеграм-каналу для ухилянтів

СБУ викрила організатора "схем для ухилянтів" під час співпраці із російським ФСБ. Чоловіка затримали, коли він у ластах намагався перепливти ділянку річки Дніпро на кордоні з Білоруссю, щоб потім переїхати до РФ.

Про це повідомляє СБУ.

"Фігурант перебував у контакті із представниками ворожої спецслужби, цілеспрямовано зривав мобілізацію в Україні і після втечі до РФ планував брати участь в інформаційно-психологічних операціях ФСБ", - йдеться в повідомленні.

Затриманий - 52-річний мешканець Житомирської області, експредставник забороненої партії "Держава", якого дистанційно завербувала спецслужба Кремля. Спочатку він адміністрував існуючі, а потім створив мережу нових Телеграм-каналів, в яких надавав військовозобов’язаним детальні інструкції щодо уникнення призову.

Зокрема, він пропонував ухилянтам втекти до Росії через заздалегідь підготовлені маршрути "в обхід" контрольно-пропускних пунктів. Агент розвідував відповідні ділянки держкордону, позначав їх на картах та направляв своїм клієнтам.

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала рецидивістів, які підпалювали об'єкти для російських спецслужб.

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