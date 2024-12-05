Українські бійці атакували пункт управління окупантів: подробиці

ЗСУ завдали ударів по районах зосередження особового складу російського агресора та по пункту управління противника.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Вчора, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по трьох районах зосередження особового складу та по одному пункту управління противника", – йдеться в повідомленні.

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У Генштабі додали, що наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1580 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 22 бойові броньовані машини, 21 артилерійську систему, 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 97 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спецтехніки окупантів.

Нагадаємо, ЗСУ відновили контроль над Новим Комаром, що в Донецькій області. Втім, армія РФ окупувала Благодатне.

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