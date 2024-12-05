Окупанти тонуть у спробах висадитися на островах Дніпра на Херсонщині

Російські військові деморалізовані, їх відправляють на острови в Херсонській області як покарання.

Російські війська тонуть, намагаючись висадитися на островах річки Дніпро в Херсонській області. Такий випадок нещодавно трапився з ворожими морськими піхотинцями.

Про це повідомили партизани руху "Атеш".

Агент руху із 61-ї окремої бригади морської піхоти Північного флоту Росії розповів, що нещодавно бійці з його підрозділу втопилися під час спроби висадитися на острів Білогрудів у дельті Дніпра.

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"Під час операції двоє військовослужбовців потрапили під удар дрона, втратили контроль та впали з гідроцикла, не зумівши вибратися", – йдеться в дописі.

В "Атеш" зазначили, що це не поодинокий випадок.

"Російські військовослужбовці деморалізовані, їх відправляють на острови як покарання, а подібні інциденти ще більше підривають їхній моральний дух", – вказано в заяві.

До слова, у Центрі національного спротиву повідомляли, що російські військові почали масово вилучати човни у мирних жителів окупованої Херсонщини у намаганнях подолати дефіцит плавзасобів.

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