Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Станом на ранок 5 грудня 2024 року ЗСУ знищили 748 950 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1580 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

особового складу - близько 748 950 (+1580) осіб,

танків - 9506 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 19472 (+22) од,

артилерійських систем – 21023 (+21) од,

РСЗВ – 1253 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1020 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19977 (+31),

крилаті ракети ‒ 2855 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30843 (+97) од,

спеціальна техніка ‒ 3630 (+2).

Нагадаємо, за три місяці бійці ППО Третьої штурмової ліквідували рекордну кількість ворожих "крил" серед усіх механізованих бригад СВ ЗСУ. Це десятки російських "Ланцетів", "Орланів", ZALA, Supercam та інші.