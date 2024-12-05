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Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Знищено майже 749 тисяч окупантів. / Фото: Associated Press

доповнюється

Станом на ранок 5 грудня  2024 року ЗСУ знищили 748 950 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1580 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу - близько 748 950 (+1580) осіб,
  • танків - 9506 (+13) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 19472 (+22) од,
  • артилерійських систем – 21023 (+21) од,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1020 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19977 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 2855 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30843 (+97) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3630 (+2).

Нагадаємо, за три місяці бійці ППО Третьої штурмової ліквідували рекордну кількість ворожих "крил" серед усіх механізованих бригад СВ ЗСУ. Це десятки російських "Ланцетів", "Орланів", ZALA, Supercam та інші.

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