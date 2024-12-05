Чи обвалився фронт в Україні: Братчук зробив заяву

На фронті насправді складно, але говорити про катастрофу наразі не варто.

Про це заявив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, повідомляє "Ми-Україна".

"Коли говорять про обвал фронту, то це треба подивитися на ситуацію в Сирії. Обвал там дуже яскраво показано армією асадитів, які залишають техніку, які тікають і там взагалі лінія фронту зникла, тому що триває наступ. Ось це прорив і обвал. У нас, не дивлячись на тактичні втрати, цього всього не спостерігається", - зазначив він.

Раніше повідомлялось про те, що якщо найближчими місяцями не буде рішень, ситуація сягне точки неповернення. Таку думку висловив науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень і старший аналітик української ГО "Повернись живим" Микола Бєлєсков.

Видання The Washington Post пише про те, що бачення абсолютної перемоги України бліднуть. Стає легше уявити перспективу, коли Україна погодиться на компроміс з РФ – поступиться територією в обмін на гарантії безпеки від Заходу.

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