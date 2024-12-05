Чи обвалився фронт в Україні: Братчук зробив заяву

Росія кидає всі наявні сили для продовження просування, але ЗСУ тримають оборону.
На фронті насправді складно, але говорити про катастрофу наразі не варто.
Про це заявив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, повідомляє "Ми-Україна".
"Коли говорять про обвал фронту, то це треба подивитися на ситуацію в Сирії. Обвал там дуже яскраво показано армією асадитів, які залишають техніку, які тікають і там взагалі лінія фронту зникла, тому що триває наступ. Ось це прорив і обвал. У нас, не дивлячись на тактичні втрати, цього всього не спостерігається", - зазначив він.
Раніше повідомлялось про те, що якщо найближчими місяцями не буде рішень, ситуація сягне точки неповернення. Таку думку висловив науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень і старший аналітик української ГО "Повернись живим" Микола Бєлєсков.
Видання The Washington Post пише про те, що бачення абсолютної перемоги України бліднуть. Стає легше уявити перспективу, коли Україна погодиться на компроміс з РФ – поступиться територією в обмін на гарантії безпеки від Заходу.
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