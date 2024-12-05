Ракети з моря: скільки "Калібрів" росіяни націлили на Україну

Сьогодні, 6 грудня, в Чорному морі перебувають два ворожих кораблі РФ, які є носіями крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у ВМС.

Загальний залп становить до 12 ракет.

"В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі чатують шість ворожих кораблів, із них чотири є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 41 ракети", - йдеться у повідомленні.

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря - сім суден, із них чотири судна продовжили рух з протоки Босфор.

Нагадаємо, Росія змінила базування Чорноморського флоту через загрозу атак українських дронів.

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