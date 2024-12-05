Ракеты с моря: сколько "Калибров" россияне нацелили на Украину

Сегодня, 6 декабря, в Черном море находятся два вражеских корабля РФ, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в ВМС.

Общий залп составляет до 12 ракет.

"В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море поджидают шесть вражеских кораблей, из них четыре являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 41 ракеты", — говорится в сообщении.

За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили: до Азовского моря — семь судов, из них четыре судна продолжили движение из пролива Босфор.

Напомним, Россия изменила базирование Черноморского флота из-за угрозы атак украинских дронов.

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