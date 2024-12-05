Астролог назвал знаки Зодиака, которым не сидится на месте

Всем нам время от времени приходится переезжать, но одни делают это вынуждено, а другие – так сказать, из любви к искусству.
Таких людей настолько сильно утомляет однообразная обстановка, что они готовы отправиться куда угодно, лишь бы сменить "картинку" за окном. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым не сидится на одном месте.
Стрелец
Стрельцов, которые все жизнь проводят в поиске новых впечатлений, астрологи считают самым непоседливым знаком Зодиака. Причем они не только путешествуют, посещая самые разные – в том числе и очень отдаленные – уголки Земли, но и часто меняют квартиры, переезжая с одной на другую.
Водолей
Водолеи – в силу взбалмошности своего характера – сегодня не знают, где окажутся завтра. Проснувшись утром, они могут почувствовать тягу отправиться на другой конец света и тут же отправятся на вокзал. Представителям знака, как людям творческим, такая смена обстановки необходима как воздух.
Близнецы
Близнецы никогда не "привязываются" к своему дому, поскольку чувствуют себя комфортно не там, где, образно говоря, находятся их родные стены, а там, где можно обзавестись новыми друзьями, получить новые впечатления и посетить места, которые обеспечат их новыми моральными и материальными ценностями – музеи и магазины.
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