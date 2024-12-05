Россия не использует войска КНДР в боях против украинцев — ЦНС

Российские захватчики используют наемников из Северной Кореи для дежурства на блокпостах, не вовлекая их в непосредственные боевые действия.

Об этом говорится в сообщении Центра Национального Сопротивления.

В ЦНС сообщили, что наемников подчинили 11-й десантно-штурмовой бригаде.

"Пока северных корейцев привлекают к несению дежурства на наблюдательных пунктах и блокпостах, также они охраняют районы сосредоточения вражеских войск", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦНС заявили, что привлечения наемников к непосредственным боевым действиям пока не происходит.

"Фактически привлечение северокорейских боевиков позволили кремлю забрать больше россиян с позиций и бросить в мясорубку на передовую, ведь жизнь россиянина ничего не стоит в отличие от жизни наемника", — пояснили в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что КНДР ударами по Украине испытала свою ракету и теперь их усовершенствует.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия использует боеприпасы, которые Северная Корея должна была утилизировать.

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