Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит никуда спешить

Нынешний день обладает тихой и спокойной энергетикой, когда не стоит форсировать ни события, ни собственные действия. Спешка не позволит достичь поставленных целей – скорее, наоборот: поторопившись, можно будет допустить досадные ошибки, из-за которых придется все переделывать, выполняя двойную работу.

Сегодня. 5 декабря, действовать спокойно и размеренно необходимо представителям все знаков Зодиака, но трем из них особенно важно никуда не торопиться.

Овен

Овны имеют манеру быстро терять интерес к делу, которым занимаются. Вот и сегодня, взяв с места в карьер, они практически решат поставленную перед ними задачу, а затем резко остановятся, наметив новую цель. Возможно, стоит не торопиться и изначально решить, что им действительно нужно?

Близнецы

Близнецам звезды рекомендуют максимально дотошно уточнить, что именно от них требуется. Возможно, в силу присущей им невнимательности они, услышав "а", не услышат "б", и совершат ошибку, которую придется исправлять, потратив на эту работу драгоценное время.

Стрелец

Стрельцы обладают уникальными способностями достигать поставленной цели, что делало бы их идеальными исполнителями, если бы не одно "но": они далеко не всегда могут поставить себе правильную задачу. Возможно, и сегодня им придется возвращаться к исходной точке и все переделывать.

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