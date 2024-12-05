Астрологический прогноз на 5 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно составлять планы на будущее: все, что будет задумано сегодня, в самом скором времени обретен реальные черты.

Символ дня: единорог.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: голубой, синий.

Счастливые камни дня: бирюза, розовый халцедон.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают без осложнений, особенно если вовремя начать лечение.

Питание дня: необходимо отказаться от продуктов брожения – они могут негативно сказаться на состоянии кишечника.

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.

Магия и мистика дня: можно заниматься любовной магией – прежде всего приворотами и отворотами.

Сны дня: неприятные сны свидетельствуют о проблемах со здоровьем, на состояние которого нужно обратить внимание.

Табу дня: нельзя проявлять агрессию, даже если повод для нее будет уважительным.

Цитата дня: "Мудрый может менять мнение, глупец - никогда" (Иммануил Кант).

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