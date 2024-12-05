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Астрологический прогноз на 5 декабря

Астрологический прогноз на 5 декабря

Единорог - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно составлять планы на будущее: все, что будет задумано сегодня, в самом скором времени обретен реальные черты.

Символ дня: единорог. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: голубой, синий. 

Счастливые камни дня: бирюза, розовый халцедон.

За какую часть тела отвечает: пищевод. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают без осложнений, особенно если вовремя начать лечение.

Питание дня: необходимо отказаться от продуктов брожения – они могут негативно сказаться на состоянии кишечника. 

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки. 

Магия и мистика дня: можно заниматься любовной магией – прежде всего приворотами и отворотами. 

Сны дня: неприятные сны свидетельствуют о проблемах со здоровьем, на состояние которого нужно обратить внимание. 

Табу дня: нельзя проявлять агрессию, даже если повод для нее будет уважительным. 

Цитата дня: "Мудрый может менять мнение, глупец - никогда" (Иммануил Кант). 

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