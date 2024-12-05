Астрологический прогноз на 5 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно составлять планы на будущее: все, что будет задумано сегодня, в самом скором времени обретен реальные черты.
Символ дня: единорог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: голубой, синий.
Счастливые камни дня: бирюза, розовый халцедон.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают без осложнений, особенно если вовремя начать лечение.
Питание дня: необходимо отказаться от продуктов брожения – они могут негативно сказаться на состоянии кишечника.
Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно заниматься любовной магией – прежде всего приворотами и отворотами.
Сны дня: неприятные сны свидетельствуют о проблемах со здоровьем, на состояние которого нужно обратить внимание.
Табу дня: нельзя проявлять агрессию, даже если повод для нее будет уважительным.
Цитата дня: "Мудрый может менять мнение, глупец - никогда" (Иммануил Кант).
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