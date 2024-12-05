В Сумской области раздалось 155 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 79 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 116 взрывов. Обстрелы получили Сумская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.
Зафиксировано 155 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Свеская, Зноб-Новгородская общины.
- Великописаревская община: 3 мины сбросили россияне на территорию общины. Также произошли сбросы взрывных устройств с БпЛА (8 взрывов), обстрел из РСЗО (30 взрывов), удар дроном камикадзе (1 взрыв), артобстрел (5 взрывов).
- Белопольское общество: враг бил из минометов (6 взрывов), FPV дронами (3 взрыва).
- Краснопольская община: с территории РФ совершены удары FPV дронами (5 взрывов), сброс взрывных устройств с БпЛА (17 взрывов), авиационный удар с вертолета (НАР) (5 взрывов), минометные обстрелы (19 взрывов), артобстрел (11 взрывов), пуски КАБ (3 взрыва).
- Хотинская община: зафиксированы удары FPV дронами (22 взрыва), обстрелы со ствольной артиллерии (11 взрывов).
- Зноб-Новгородская община: 2 мины сбросили россияне на территорию общины.
- Свеское общество: враг бил из минометов (1 взрыв).
- Эсманьское общество: нанесена атака FPV дронами (3 взрыва).
Напомним, ранее сообщалось, что Россия нанесла ракетный удар по Сумщине.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Покровске в результате вражеской атаки погибла женщина, ранены мужчина и младенец.
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