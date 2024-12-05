На Сумщині пролунало 155 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 79 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 116 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Зафіксовано 155 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.

Великописарівська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади. Також відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (8 вибухів), обстріл з РСЗВ (30 вибухів), удар дроном камікадзе (1 вибух), артобстріл (5 вибухів).

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів), FPV дронами (3 вибухи).

Краснопільська громада: з території рф здійснено удари FPV дронами (5 вибухів), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (17 вибухів), авіаційний удар з гвинтокрила (НАР) (5 вибухів), мінометні обстріли (19 вибухів), артобстріл (11 вибухів), пуски КАБ (3 вибухи).

Хотінська громада: зафіксовано удари FPV дронами (22 вибухи), обстріл зі ствольної артилерії (11 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.

Свеська громада: ворог бив з мінометів (1 вибух).

Есманьська громада: завдано атаку FPV дронами (3 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія завдала ракетного удару по Сумщині.

Крім того, ми раніше інформували, що у Покровську внаслідок ворожої атаки загинула жінка, поранені чоловік і немовля.

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