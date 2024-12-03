Ворожий дрон атакував Тернопіль: у ОВА розповіли про наслідки

У Тернополі вночі через удар безпілотника на підприємстві сталася пожежа.

У ніч на 3 грудня російські окупанти завдали удару безпілотником по місту Тернопіль. Внаслідок атаки було уражено територію одного з місцевих підприємств, що спричинило масштабну пожежу.

Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода та ДСНС.

Завдяки оперативній роботі 34 рятувальників ДСНС та залученню 11 одиниць спеціальної техніки пожежу вдалося локалізувати, а згодом повністю ліквідувати. Постраждалих немає, однак виникли проблеми з електропостачанням. Наразі над відновленням енергосистеми працюють спеціалісти.

Місцева влада закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до укриттів. Дотримання правил безпеки може врятувати життя.

Нагадаємо, 2 грудня у Тернополі внаслідок атаки ворожого дрона загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

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